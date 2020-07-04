Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Крым не нуждается в признании своего российского статуса со стороны Турции, так как для крымчан самое главное признание – это признание и поддержка России.

Ранее украинские СМИ сообщили, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, не признавала и не признает «незаконную аннексию Крыма». По его словам, эта принципиальная позиция никогда не изменится. Заявление сделано на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках его рабочего визита в Турцию.

«Нас не удивляет это заявление министра иностранных дел Турции. Нам их признание не требуется и особо не волнует. Крымчан не интересует признание других стран мирового сообщества. Самое главное, что Крым стал неотъемлемой и естественной частью Российской Федерации. Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России», — сказал Mpravda.com Цеков.

По его словам, рано или поздно мировое сообщество будет вынуждено признать Крым частью Российской Федерации, так как это свершившийся исторический факт, с которым нужно считаться.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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