Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Говорит Москва» заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс С-400, чтобы разобрать его «до винтиков» и попытаться создать что-то свое.

По словам Джабарова, у американцев нет подобного оружия.

«Не думаю, что эта поправка пройдет. Точнее, она может и пройти, но вряд ли Турция пойдет на это», — заявил сенатор. В противном случае Анкара может потерять статус надежного партнера, в результате чего с ней никто не будет заключать такого рода соглашения.

«Я не могу понять, каким образом улучшатся при этом отношения между США и Турцией, если США возьмет какой-то комплекс C-400 себе», — заявил Джабаров.

Он считает, что подобные действия направлены для того, чтобы США «удовлетворили свою любознательность» и «просто своровали» российские военные секреты. Также сенатор предположил, что соглашение по С-400 между Россией и Турцией вряд ли предусматривало перепродажу комплексов третьей стране.

Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 у Турции. Об этом говорится в тексте поправки к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA) на сайте конгресса.

Поставки российских ЗРК С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля прошлого года. США потребовали отказался от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.