Сенатор Олег Морозов назвал «забавной» намерение НАТО укрепить системы ПВО в ответ на усиление ракетного потенциала России: эти системы не «берут» новые российские ракеты по своим техническим свойствам, заявил он.

Главы минобороны стран НАТО обсудили в ходе первого дня видеоконференции расширение Россией ракетного потенциала и последствия этого для безопасности союзников по альянсу, а также согласовали пакет военных и политических мер на фоне этого, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, министры согласовали пакет политических и военных мер, который включает, в том числе, укрепление систем ПВО.

«Реакция одновременно и забавная, и закономерная. Забавная потому, что «укрепление системы ПВО», которая по своим техническим свойствам наши новые ракеты «не берет», бессмысленно», — заявил Морозов Mpravda.com.

По его словам, не менее забавен и тезис о «расширении российского ракетного потенциала».

«Численно не расширяется, а совершенствуется. По стратегическим наступательным вооружениям — и по численности стратегических носителей, и по ракетам средней и меньшей дальности — мы пока не выходим за рамки действующих соглашений, хотя и совершенствуем их качественно», — отметил Морозов.

Что касается такой закономерности реакции НАТО, то она, подчеркнул сенатор, заключается в том, что крики о «российской угрозе» «надо как-то оправдывать».

«Поэтому натовские военные барабаны задействованы в полную силу. Но лучше было бы вернуться за стол переговоров по всему комплексу вопросов взаимной безопасности, а не выходить в одностороннем порядке из всех договоров. Барабаны не заменят реальных договорённостей о снижении взаимных военных угроз», — заявил сенатор.