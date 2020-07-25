Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал смехотворной стратегию Украины по «деоккупации» полуострова.

О том, что такая стратегия уже разработана, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Однако, по ее словам, пока что документ не придают огласке.

«Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп», — сказал Цеков Mpravda.com.

По его словам, киевским властям пора отказаться от намерений оккупировать Крым.

«Период уничтожения Крыма, период издевательства над крымчанами был во времена нахождения полуострова в составе Украины. Сейчас мы вернулись на свою родину, освободившись от многолетней оккупации Украиной», — сказал сенатор.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, «нет и не будет никогда».