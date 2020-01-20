Совет Федерации рассмотрит вопросы об освобождении с должности генерального прокурора Юрия Чайки и назначении на этот пост заместителя главы Следственного комитета России Игоря Краснова в среду, 22 января. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник, 20 января.

«Мною дано поручение комитету по конституционному законодательству и государственному строительству и комитету по обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную кандидатуру», — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит агентство «РИА Новости».

Матвиенко добавила, что в случае одобрения кандидатуры комитетами вопрос о назначении Краснова прокурором рассмотрят на ближайшем заседании Совфеда 22 января.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что комитет рассмотрит кандидатуру Краснова во вторник, 21 января. «Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра в 12:30», — заявил он.

Ранее 20 января президент России Владимир Путин внес кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора страны и освободил от должности Юрия Чайки. Причиной тому назвали переход Чайки на другую работу.

По российскому законодательству, президент России вправе предложить освободить генпрокурора с должности. Далее Совфед должен в ходе тайного голосования принять окончательное решение по этому вопросу. Совфед также в ходе тайного голосования должен принять решение о назначении на этот пост предложенного президентом кандидата.