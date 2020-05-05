Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал вступление в силу в России закона о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Свое мнение он высказал в беседе с RT во вторник, 5 мая.

«Я совершенно осознанно поставил свою подпись под этим законом. Этот запрет — часть стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни», — заявил сенатор.

По его словам, необходим цивилизованный подход к решению вопросов о нераспространении «разрешённого зла». Как считает Рязанский, подобные заведения не оказывали услуг по общественному питанию в привычном смысле.

«Я считаю данный закон правильным и справедливым. Мест же, где можно цивилизованно выпить и поужинать с друзьями, у нас и так достаточно», — резюмировал он.

В России с 5 мая вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов. Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, чья площадь не превышает 20 кв. м. Региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

Ранее, 3 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что потребление россиянами алкогольных напитков выросло на 2–3% за время самоизоляции.

Вместе с тем, обратную тенденцию зафиксировали специалисты Роскачества. Во время пандемии почти половина опрошенных ими россиян стала меньше употреблять алкоголь.