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Как утверждают мировые политики, охватившая мир пандемия коронавируса по катастрофичности последствий вполне сможет посоперничать с мировыми войнами. В таких условиях очень сложно сохранять хладнокровие. Вот и россияне начали массово скупать медицинские маски, гречку, макароны и туалетную бумагу, несмотря на все доводы чиновников об отсутствии дефицита. Как приспособиться к новой нестабильной ситуации, «Ленте.ру» рассказала медицинский психолог федерального Центра онкологии имени Блохина Анна Кан.

«Лента.ру»: Такое ощущение, что эмоциональный фон сгущается. Еще неделю назад все было спокойно, а сегодня во многих магазинах пустые полки.

Кан: На самом деле, я не видела каких-то очень сильно встревоженных людей, которые бегают и кричат, что все пропало. Как вариант: люди сметают продукты с полок не потому, что бьются в истерике с криками «мы все умрем», а потому, что боятся: завтра придут в магазин те, кто спасается от коронавируса, и скупит все. А нам ничего не достанется.

Почему именно гречку покупают? И, неожиданно, туалетную бумагу? Есть объяснение? Это память о советском прошлом, когда гречка была дефицитом или что-то еще?

Тут можно много разных теорий выдвигать. Но мне бы хотелось еще раз подчеркнуть: все же большинство покупателей вполне адекватны. Но они приходят в магазин, видят пустые полки и если даже не сомневаются, что через неделю продукты снова появятся, то понимают, что с высокой долей вероятности появятся уже с другими ценниками.

Магазины ведь не дремлют, ориентируются на спрос. Поэтому многие на всякий случай покупают крупы, товары первой необходимости. И это неосознанно подогревает панику в обществе. Получается такой замкнутый круг.

Вы говорите, что особой тревожности в окружении не замечаете. А я на примере знакомых вижу, что все вдруг кинулись тщательно мыть руки, чуть ли не по двадцать раз на дню.

Тут хочется задать вопрос уважаемым согражданам: почему они до этого не мыли руки регулярно? У нас есть вирусные гепатиты, туберкулез, масса каких-то других инфекций. Человек яблоко раньше плохо мыл или вообще мог грязное съесть, а тут вдруг прочитал о коронавирусе, о том, что нужно соблюдать чистоту, и в связи с этим запаниковал? В принципе, руки нужно мыть всегда, стараться держаться на дистанции от больных людей. Мне кажется, что это аксиома, элементарные правила гигиены. Они должны соблюдаться и в мирное время, а не только когда объявлена пандемия.

Вы в основном работаете с онкологическими больными, которые в том числе входят в группу риска по коронавирусу. Среди них тревожность по поводу будущего наверное вообще зашкаливает?

От момента начала событий до сегодняшнего дня ко мне никто не обращался именно по поводу тревожности из-за коронавируса, того, что все скоро заболеют и умрут. Я имею в виду и тех, кто болеет раком, и всех остальных. А что касается онкологических пациентов, то у них другая доминанта. С ними находится болезнь, которая гораздо более серьезна в плане летального исхода.

Поверьте, в социуме на самом деле все гораздо спокойнее, чем это пытаются демонстрировать. Ну да, есть настороженные и тревожные люди, каждые полчаса моющие руки. Но все равно какой-то истерики нет.

А в принципе, почему люди паникуют?

Паника — одна из форм реакции на стресс. Человек — существо стайное, и чем больше людей вовлечены в процесс, тем больше мы поддаемся этому состоянию. Причин для паники очень много: это и внезапный страх, и длительная тревога, и долгая болезнь, и условия, в которых человек находится. Если человек не ест неделю, например, он еще может это для себя как-то оправдывать, потом начинается паническое состояние. По сути, паника может ускорить процесс невротизации. То есть наступает срыв адаптации — человек мог-мог и вдруг не смог.

Паника бывает очень разной, индивидуальной и групповой. Как и у любого психического процесса у нее есть стадии — от легкой до тяжелой. Она может различаться по длительности. Если долго состояние не проходит, затягивается, его называют пролонгированным.

Хроническая паника — это уже наверное, совсем перебор?

На самом деле паника особенно сильна на первых порах. Когда паника пролонгируется, то уже не имеет такого накала и лучше поддается контролю.

Можно ли составить социальный портрет паникующих?

На эту тему можно говорить очень долго и много. Нет общего портрета. Люди абсолютно разных рас, разных вероисповеданий, разных социальных групп поддаются панике по-разному. Нет какого-то определенного правила. Социальный статус, место жительства (города или села) — это все условности, они вряд ли влияют на развитие паники.

Но хочу подчеркнуть два очень важных момента. Первое: люди, которые периодически испытывают контролируемые стрессы, или в принципе те, кому досталась нелегкая жизнь, будут более стойкими в панических состояниях. Их нервная система, их кора головного мозга выстроила множество различных путей и ходов, потому что ранее уже сталкивалась с трудными ситуациями. Самоконтроль очень укрепляет регулярный спорт. Он формирует в человеке выносливость и стойкость к невзгодам.

Второе: склонные к панике люди — изначально невротические, которые вряд ли самостоятельно в силах справиться с этим состоянием. Если человек не может успокоиться, то скорее всего беспокойство о коронавирусе — всего лишь вишенка на торте. А торт — это невротические переживания. Они имелись давно, но сейчас просто достигли апогея. Без специалиста-психолога, психотерапевта, такому человеку лучше не станет.

Вы говорили о том, что у паники есть стадии развития. На какой мы сейчас?

Я думаю, что на самом начальном этапе. Все еще достаточно спокойно и достаточно контролируемо, но имеется тенденция к нарастанию тревоги. И надеюсь, что на этом этапе все и остается.

Хотя изучать панику — очень интересно. Паника — очень эффективный инструмент воздействия на людей как в средствах массовой информации, так и в управленческих и политических кругах. Думаю, что все закончится не в ближайшее время. Поэтому важно оставаться в интеллектуальном меньшинстве. Если понимаете, что паника в вашем конкретном случае перестала контролироваться, — идите к врачу.

Что вы имеете в виду по поводу инструмента воздействия на массы?

В истории известны версии, что эпидемии провоцировались для того, чтобы переключить внимание граждан, напомнить, что все это мирское, что нужно ценить и любить себя. Какие-то моменты отвлечения от сложных политических процессов наблюдались в том числе и во времена средневековья, в эпоху чумы.

Кому паника может быть выгодна?

Это очень хорошая тема для средств массовой информации, она привлекает внимание. Выгодно производителям товаров первой необходимости, выгодно фармбизнесу. Не думаю, что они привезли коронавирус в Россию, чтобы заработать на масках, но они не против разворачивающейся шумихи.

Информацию по коронавирусу в стране пытаются сделать прозрачной. С точки зрения психолога, это хорошо или нужно как в пословице — меньше знаешь, лучше спишь?

В том, что раньше, например в советское время, информация скрывалась, были определенные плюсы. По крайней мере, не было такого панического состояния у всех. В одной из азиатских стран, где регулярно то потоп, то цунами, есть традиция: информация о погибших в СМИ сообщается коротко, одной строкой, без всяких портретов детей, свечей. Как раз для того, чтобы не включать массовую скорбь, так как это тоже инструмент влияния на общество. Люди, конечно, сочувствуют, переживают о случившемся, но в то же время не выпадают из реальности.

Сейчас по всей России многие компании переводят своих сотрудников на удаленный формат работы. С одной стороны, вроде как хорошо, а с другой — когда на удаленке все семейство, в том числе и дети, как не переругаться в условиях тесного пространства? Как не путать рабочее и личное?

Придется учиться налаживать в семье продуктивные контакты. Многие привыкли, что семейное общение — это досуг на диване перед телевизором, а не какая-то продуктивная деятельность. Можно начать с совместного приготовления еды, совместных обедов и ужинов. Как ни банально звучит, это очень укрепляет взаимоотношения.

Еще очень помогает разделить свою деятельность на короткие периоды. То есть определить себе рабочее место; составить, желательно письменно, список задач; решить, когда возможны перерывы. Потому что есть холодильник, есть диван, есть домочадцы, которые будут отвлекать. Можно ориентироваться на свои ритмы. Для многих «сов» оптимально работать ночью, когда дети уже спят. А у «жаворонков», наоборот, самая высокая производительность утром, когда все еще спят.

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