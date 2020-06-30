Мария Князева. Рекомендация Совета стран ЕС по снятию ограничений на въезд в союз из третьих стран с 1 июля не является обязательной к исполнению, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в специальный список, говорится в сообщении Совета ЕС.

Совет во вторник согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля. В него не вошли, к примеру, Россия и США. Рекомендовано начать снимать ограничения для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.

«Рекомендация Совета не является юридически обязательным инструментом. Органы власти стран-членов остаются ответственными за применение содержания рекомендации. Они могут, при полной прозрачности, снимать лишь постепенно ограничения на поездки по отношению к перечисленным странам», — говорится в релизе.

«Государство-член не должно принимать решение об отмене ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в список, пока это не будет согласовано скоординированным образом», – отмечает Совет.