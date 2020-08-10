Сергей Сафронов. Совет безопасности РФ считает, что возмущение Вашингтона по поводу ареста американского шпиона Пола Уилана неуместно, заявил в интервью Mpravda.com заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

Он подчеркнул, что Уилан «был задержан на абсолютно легальных основаниях и с соблюдением всех норм как российского, так и международного права». Возмущение Вашингтона здесь неуместно», — сказал Венедиктов.

В противном случае, по его словам, получается, что российских граждан американское правосудие может арестовывать тогда, когда сочтет нужным, а американца, совершившего преступление у нас, арестовать нельзя, он же американец. «Нас такая логика не устраивает», — добавил Венедиктов.

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам за шпионаж, в начале августа он прибыл в колонию в Мордовии, где ему предстоит отбывать наказание. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.