Сергей Сафронов. Основатель «Белых касок» Джеймс Ле Мезюрье «годами водил за нос» власти США, Британии, Германии и других стран, заявил в интервью Mpravda.com заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

«Оказалось, что руководивший ими [«Белые каски»] британский подданный Джеймс Ле Мезюрье – мошенник, которого интересовала лишь роскошная жизнь. Он годами водил за нос власти США, Британии, Германии, Дании, Нидерландов, получал гигантские гранты и за них был готов фабриковать какие угодно «сенсационные» материалы. В итоге – скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой», — заявил Венедиктов.

По его словам, проблема в том, что вместо выстраивания диалога по конкретным вопросам «наши западные партнеры» озвучивают «бесконечные претензии, которые не имеют под собой никаких оснований».

Ле Мезюрье нашли мертвым у его стамбульского дома в ноябре прошлого года. Турецкая прокуратура пришла к выводу, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.

При этом, как писала местная газета Hurriyet, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до этого голландский аудитор обнаружил поддельные квитанции на 50 тысяч долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую шло финансирование «Белых касок».

После смерти Ле Мезюрье страны-доноры провели экспертизу отчетности организации, однако, по официальным данным, не нашли указаний на растрату. При этом, как отмечала газета, проверить некоторые крупные транзакции уже невозможно. «Белые каски» в свою очередь объявили, что теперь получают деньги через другие организации.