Сергей Сафронов. Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов назвал внешнюю политику США «стратегией слона в посудной лавке».

«Если говорить прямо, это стратегия слона в посудной лавке. Объявить, что все соглашения и институты по умолчанию призваны служить Вашингтону и защищать его интересы, а если не так – под снос их. Если ВТО не хочет решать торговые споры так, как выгодно американцам, ее надо развалить. Если ВОЗ осмеливается не поддержать нелепые обвинения в адрес Китая в распространении COVID-19, значит, она не нужна», — сказал Венедиктов в интервью Mpravda.com.

По его мнению, завтра на месте этих организаций окажутся другие, «а там и до ООН недалеко – уже ведутся разговоры о том, что ее надо реформировать в более «американоцентричном» ключе».