Совет безопасности ООН по инициативе США и Эстонии рассмотрел вопрос о ситуации в Белоруссии и ее воздействии на мир и безопасность в Европе, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.

Эстония инициировала обсуждение ситуации в Белоруссии как непостоянный член Совета безопасности ООН. Представлявший Эстонию министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в своем выступлении выразил глубокую обеспокоенность чрезмерным применением силы белорусскими властями во время протестов, отмечает пресс-служба МИД.

«Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому наш долг — заранее предупреждать и повышать уровень информированности. Мы видели, что происходит в разных странах мира, когда несвободные и нечестные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей», — приводит слова Рейнсалу пресс-служба.

Министр отметил, что любое внешнее вмешательство в дела Белоруссии угрожает миру и безопасности как в самой стране, так и во всем регионе. Рейнсалу предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в этой стране. «Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности», — заверил глава МИД.

Ситуация в Белоруссии относится к внутренним вопросам страны и не является предметом обсуждения СБ ООН, написал ранее в своем Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, в ходе обсуждения РФ также указала на двойные стандарты западных коллег, которые не поднимают в Совбезе аналогичные проблемы и случаи жестокого обращения со стороны полиции после выборов в своих государствах и других странах.

После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.