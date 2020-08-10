Сергей Сафронов. США и Великобритания лидируют по количеству нарушений международного права, недавними примерами этого являются история с золотом Венесуэлы и архипелагом Чагос, заявил в интервью Mpravda.com заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

"На Западе в последние годы придумали какую-то странную вещь – так называемый "порядок, основанный на правилах". Правда, до сих пор никто не может понять, что это за правила. Уж точно не признанное международное право, потому что по количеству его нарушений США и Великобритания уверенно лидируют", — сказал Венедиктов.

В качестве примера он привел историю с арестом 30 тонн золота Венесуэлы в Великобритании.

«Правда, британцы не первый раз так поступают. После Второй мировой войны куда-то делись золотые запасы ряда стран, временно эвакуированные в Лондон, потом схожая судьба постигла иракские счета после свержения [Саддама] Хусейна, ливийские после гибели [Муаммара] Каддафи», — сказал Венедиктов.

Другим примером, по его словам, является история с архипелагом Чагос в Индийском океане.

«У США там находится база Диего-Гарсия, с которой стратегические бомбардировщики бомбят Ближний Восток. В 2019 году Международный суд ООН постановил, что Лондону надлежит вернуть архипелаг Маврикию, причем даже сроки были указаны – ноябрь того же года. Британцы этим решением пренебрегли и заявили о его недействительности, а американцы их поддержали», — сказал Венедиктов.

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