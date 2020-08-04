Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил, что за новейшую историю республики было совершено минимум шесть попыток цветных революций.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к народу и парламенту, заявил, что на стране решили отработать цветные революции с учетом новых информтехнологий, но ничего не выйдет. Он отметил, что Белоруссия готовит свою «армию специалистов», которые смогут справиться с киберугрозами и особо сложными технологиями.

«В подтверждение прозвучавшей в послании главы государства темы цветных революций могу привести конкретный пример. Этот вывод не придуман, как это теперь модно говорить, в коридорах власти, а сделан учеными, научно-исследовательская работа проводилась в БГУ (Белорусском госуниверситете – ред.). Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства», — написал Равков во вторник в Facebook.

Он подчеркнул, что «новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций». «Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощренных, нередко закамуфлированных формах. Одна из них — так называемая «трансформация» — предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления», — продолжил госсекретарь.

Он отметил, что «основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети».

«Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться», — добавил Равков.

Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава госудасртва. Во вторник в республике началось досрочное голосование.

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