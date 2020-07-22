Заявления Литвы относительно безопасности БелАЭС являются политическим выпадом с целью «уколоть» Минск, практического влияния они оказать не могут, сказал заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

«Воспринимать подобные заявления кроме как очередной политический выпад для того, чтобы попытаться как-то уколоть своего соседа, исходя из того, что свои возможности Литва упустила по своим каким-то причинам. Ну, что же, хочется теперь, понимая, что Беларусь в этом плане на порядок, на две головы будет стоять в энергетическом обеспечении выше Литвы, но хочется хоть как-то куснуть. Ну, пускай кусают», — сказал он в ходе онлайн конференции «Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы».

«Никакого практического влияния и воздействия подобные заявления оказать не могут», — добавил Кубрин.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет «угрозу для национальной безопасности» республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики — Вильнюса. Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на август нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.