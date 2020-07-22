С начала протестов в США зафиксировано уже более 500 случаев агрессии со стороны служб правопорядка в адрес журналистов иностранных СМИ, сообщил Mpravda.com секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее корреспондент Mpravda.com сообщил, что российские журналисты подверглись нападению американских полицейских при освещении протестов в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью «Пресса».

«Атака наших коллег полицейскими в Портленде является, к сожалению, не первой в подобном перечне. Это не первое нападение на российских журналистов, освещающих акции протеста, и в целом по данным на начало текущей недели зафиксировано уже более 500 случаев актов агрессии, неправомочного применения силы, атак со стороны служб правопорядка на журналистов иностранных СМИ, работающих в Штатах», — рассказал Шафир, уточнив, что подсчеты велись с начала протестов в США.

Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. Тридцать первого мая корреспондент Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.