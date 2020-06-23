Два человека погибли при подрыве террориста-смертника у турецкой базы в районе столицы Сомали Могадишо, также умер сам нападавший, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя сомалийского правительства.

Лагерь TURKSOM — крупнейшая турецкая база за рубежом. Она был создана в 2017 году в районе Могадишо. На базе тренируются и обучаются сомалийские военные, которые борются против террористической группировки «Аш-Шабаб».

Представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо сообщил агентству, что охранники выстрелили в террориста, который пытался пробраться на территорию военной базы, представившись «курсантом Турецко-сомалийской военной академии». Произошел взрыв за пределами лагеря, погибли двое мирных жителей и террорист.

Оронджо добавил, что в ходе нападения не пострадали и не были убиты сомалийские военные и граждане Турции. Пока ответственность за нападение на себя не взяла ни одна из действующих в стране группировок.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

* Террористическая организация, запрещенная в России