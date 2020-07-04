По меньшей мере шесть человек, включая террориста, погибли в результате двух взрывов в Сомали, сообщает местное издание Garowe Online.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате взрыва машины террориста-смертника рядом с морским портом в столице Сомали городе Могадишо. Взрыв произошел около 08.00 (совпадает с мск). Смертник на автомобиле врезался в здание налогового управления, которое расположено напротив въезда в порт. В результате инцидента погиб только боевик.

В ходе другой атаки в городе Байдабо на юге Сомали погибли по меньшей мере пять гражданских лиц. Еще несколько человек пострадали. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших в результате этого нападения.

Отмечается, что в этом случае сдетонировало самодельное взрывное устройство рядом с таможенным управлением города. При этом представитель Юго-западного региона Сомали Али Абдуллахи сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что взрыв прогремел в ресторане на окраине Байдабо. По его словам, мину привели в действие при помощи дистанционного управления.

Пока ни одна из группировок боевиков не взяла ответственность за совершение взрывов. Однако местные СМИ приписывают атаки террористической группировке «Аш-Шабаб», часто совершающей нападения в Сомали.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов»), имеющая тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

*Террористическая организация, запрещенная в России