Кенийский самолет, который перевозил гуманитарные грузы, на прошлой неделе потерпел крушение в Сомали из-за того, что перепуганные ослы выбежали к взлетно-посадочной полосе, сообщает газета Daily Nation со ссылкой на сомалийские авиационные власти.

Ранее сомалийская радиостанция Radio Garowe сообщала, что во вторник 14 июля чартерный грузовой самолет потерпел крушение в сомалийском городе Беледуэйне (регион Хиран). По информации сомалийских СМИ, члены экипажа выжили и не пострадали.

По предварительным данным Управления гражданской авиации Сомали, которые приводит газета, садившийся самолет испугал несколько ослов, пасшихся недалеко от посадочной полосы. Испуганные животные ринулись вперед по траектории движения воздушного судна. После этого самолет был вынужден изменить курс и повернуть, и в результате врезался в песчаные дюны.

Издание отмечает, что самолет кенийской авиакомпании Blue Bird Aviation наняла ООН для транспортировки продовольствия и других гуманитарных грузов в город Беледуэйне в центральной части Сомали. Грузы небольшой самолет марки Fokker перевозил из Джибути. В результате аварии никто не пострадал, на борту находились три человека — пилот самолета и второй пилот, оба кенийцы, и еще один пассажир.

Посол Кении в Сомали Лукас Тумбо сообщил газете, что из обломков самолета удалось извлечь «черный ящик».

«Ящик и другие записывающие устройства отвезут в Найроби для обработки данных в рамках ведущихся расследований», — подчеркнул он.