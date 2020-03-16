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Режим повышенной готовности может быть отменен досрочно или продлен.

В Сочи введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, массовые мероприятия будут ограничены до 1 мая. В самом городе был создан оперативный штаб.

Согласно сообщению администрации курорта, ограничения были введены в соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края. Так, до указанной даты будут полностью запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные и культурные мероприятия.

«Аналогично запрет накладывается на мероприятия с участием студентов. Что касается городских мероприятий для взрослых, то их разрешено проводить только с ограничением — не более 1000 зрителей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что режим повышенной готовности может быть отменен досрочно или продлен.

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