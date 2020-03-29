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Жители Сочи рассказали о выгодном положении собственников жилья в частном секторе благодаря наплыву москвичей, приехавших на курорт, чтобы провести там нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам одного из сочинцев, в городе наступили «хлебные времена», чем «надо пользоваться», так как из-за приостановки бронирования и массового сокращения авиаперелетов курортный сезон по сути потерян. Ввиду закрытия отелей и гостиниц многие москвичи переселились в частный сектор, рассказал изданию местный житель по имени Николай.

«У тех, у кого достаточно денег, сняли приличное жилье. Кто победнее, заселились к бабушкам по 6-8 человек в комнате (…) Коронавирус никого не пугает», — признался собеседник газеты.

Сочинские гостиницы начали выселять гостей

28 марта власти Сочи начали принимать меры по сокращению турпотока в городе для сдерживания распространения коронавируса. Заместитель департамента курортов и туризма сочинской администрации Сергей Доморат сообщил, что туристов начали выселять из отелей и гостиниц, самостоятельно приехавшим в город гражданам предложили вернуться обратно. Многие, по словам чиновника, с этим согласились.

Власти ряда российских регионов, на территории которых расположены курорты, за последние дни распорядились приостановить бронирование на туристических объектах — отелях, гостиницах, пансионатах и домах отдыха. Подобные меры введены в Краснодарском крае, Крыму, Севастополе, Алтае, Карелии, Приморье и других субъектах в связи с распространением коронавируса.

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