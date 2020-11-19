Городские службы города Сочи переведены в режим повышенной готовности из-за опасности формирования смерчей над морем в ближайшие двое суток. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«По сообщению метеорологов, до конца суток 19 ноября, а также в течение суток 20 ноября на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности, а также временно отказаться от отдыха у воды.