В Сочи патрулировавшие набережную полицейские были немного шокированы представшей перед ними картиной. Парочка туристов предавалась любовным утехам на пляже, ничуть не стесняясь других отдыхающих.

Молодые люди расположились на качелях на городском пляже. Любовники были настолько увлечены процессом, что даже не сразу обратили внимание на правоохранителей.

«Что же вы на нас смотрите и продолжаете? Или это фетиш такой?» – изумился один из полицейских.

Стражи порядка сообщили парню и девушке, что им нужно одеться, чтобы пройти в отделение. Юная прелестница неожиданно попросила полицейского отвернуться, чтобы надеть нижнее белье, на что он резонно заметил, что раньше её присутствие зрителей не смущало.

Молодых людей предупредили, что им грозит до 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

В управлении МВД по Краснодарскому краю уже организовали проверку и выясняют все обстоятельства этой пикантной истории. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», в распоряжении которого оказалась видео инцидента.