В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад. В результате инцидента тогда погибли 92 человека.

«Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким погибших. Прошли три года, а ощущение чудовищной несправедливости и пустоты не уходит, когда вспоминаешь эту страшную авиакатастрофу и безвозвратно ушедших наших лучших людей. У нас в городе есть место памяти — эта стела в Адлерском районе, куда все скорбящие могут возложить цветы. Могут вспомнить поименно тех, кто вознесся в небо над Сочи и уже не вернулся на землю 25 декабря 2016 года», — привели в пресс-службе администрации соболезнования заместителя главы города Сочи Константина Чеботаря.

Ту-154 Минобороны России разбился утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени А. В. Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли

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