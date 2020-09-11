Тридцать первый кинофестиваль «Кинотавр» начался в пятницу в Сочи, зал Зимнего театра, где проходила церемония открытия, впервые был полупустым, передает корреспондент ТАСС.

«Надеваем маски, садимся через место друг от друга», — такими словами встречали гостей работники театра.

Даже проходя к своему месту, участники фестиваля старались соблюдать дистанцию. Из-за мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором, зал был заполнен лишь наполовину, такое произошло впервые в истории проведения популярного среди профессионалов и зрителей кинофестиваля.

Заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов со сцены зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина гостям и участникам кинофестиваля. Глава государства назвал «Кинотавр» одним из самых авторитетных кинофорумов России, а также выразил надежду, что фестиваль «будет содействовать продвижению лучших российских кинолент».

От себя замминистра добавил, что впервые приехал на «Кинотавр». «Мы все в масках, ощущение, что нас снимают в кино, — сказал Ксензов. — Это особенный опыт, мы его запомним, но, надеюсь, больше испытывать не будем».

Среди гостей и участников — президент «Кинотавра» Александр Роднянский, актеры Ксения Раппопорт, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, режиссеры Владимир Хотиненко, Клим Шипенко и многие другие.

После церемонии открытия кинофестиваля пройдет показ анимационной картины Андрея Хржановского «Нос, или Заговор «не таких». Режиссер приехал в Сочи, чтобы лично представить ленту. Также Хржановскому вручат почетный приз фестиваля «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» в Сочи, перенесенный из-за пандемии, будет проходить до 18 сентября. Закроет фестиваль драма «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского, который участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля.

Конкурс фестиваля

Жюри «Кинотавра» возглавил режиссер Борис Хлебников, чей фильм «Аритмия» в 2017 году получил Гран-при смотра. Вместе с ним оценивать тринадцать картин, которые вошли в основную программу, будут актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, телеведущая Дарья Златопольская, оператор Федор Лясс, режиссер Нигина Сайфуллаева и продюсер Екатерина Филиппова.