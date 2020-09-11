На курорте планируют создать «Остров Сочи». С инициативой разработки подобного инвестиционного проекта вышел «Союз развития туризма в РФ». По информации пресс-службы мэрии, об этом на встрече с главой Сочи Алексеем Копайгородским рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

«Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 метров от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8000 квадратных метров», — отметил депутат.

Также были обсуждены реализации на территории курорта проектов строительства новых туристических объектов, благоустройство приморской набережной и внесение поправок в Водный кодекс РФ.

Сообщается, что мэр Сочи выразил заинтересованность в сотрудничестве по предложенным проектам.

Как отметили участники встречи, текущая эпидемиологическая обстановка на курорте позволила санаторно-курортному комплексу Сочи по заполняемости выйти на уровень прошлого года. К пику курортного сезона загрузка гостиниц и санаториев достигла 96-98 процентов.

Всего за лето Сочи посетили примерно 2,2 миллиона гостей, из них 1,608 миллиона туристов разместились в организованном секторе.