Алена Палажченко. Первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение пройдет в пятницу в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, превращенном в мечеть, в намазе ожидается участие президента Турции Тайипа Эрдогана.

В условиях пандемии

Госсовет Турции – высший административный суд страны – 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.

В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению. При этом Турция пообещала сохранять, как и ранее, христианские мозаики и фрески собора – они будут закрыты шторами только на время намаза. Туристы, которые ранее платили за вход в Айя-Софию 100 турецких лир (около 15 долларов), теперь смогут посещать ее бесплатно.

Злой рок Святой Софии: символ Византии, превращенный в мечеть 1 из 14

Софийский собор в Константинополе (ныне Стамбул) около тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции власти решили ограничить число приглашенных – оно составило 1453 человека – по году покорения Константинополя турками-османами, так как Айя-Софию в Турции считают символом этого исторического события. Около 500 человек совершат намаз внутри Айя-Софии, остальные будут молиться снаружи — принято решение выделить для верующих пять участков для молитв, прилегающих к мечети.

Район вокруг мечети будет оцеплен, в 11 точках созданы контрольно-пропускные пункты полиции, где участники намаза смогут пройти проверку с измерением температуры. Маски для участников намаза обязательны. На мероприятии будут работать 736 медиков, более 100 машин скорой помощи и санитарный вертолет. В охране общественного порядка примут участие около 20 тысяч полицейских.

Большинство граждан Турции — за изменение статуса

Храм Святой Софии — Айя София был основан христианским императором Юстинианом и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка стало музеем и впоследствии было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дискуссии о превращении Айя-Софии в мечеть велись в Турции на протяжении несколько последних десятилетий, периодически вспыхивая с новой силой и вновь затухая, не находя поддержки в правительстве. Эрдоган, став сначала премьер-министром, а затем президентом страны, вплоть до прошлого года предлагал не нарушать сложившийся международный консенсус относительно Айя-Софии и сначала заполнить молящимися расположенную неподалеку огромную мечеть Султанахмет.

Однако с мая этого года разговоры о возможном изменении статуса Айя-Софии пошли уже в ближайшем окружении президента, находя у него явную поддержку. Настроения турецких граждан также стали склоняться в сторону превращения музея в мечеть. Как показали последние опросы общественного мнения, 60% турок посчитали правильным сделать Айя-Софию мечетью, за музейный статус выступили 27%, затруднились с ответом 12,2%.

Результаты опросов общественного мнения и общий настрой турецких граждан стали причиной того, что основная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции, созданная Ататюрком, не выразила явного несогласия с решением властей, которые открыто объявили подпись основателя Турецкой Республики под решением о превращении мечети Айя-Софии в музей «ошибкой».

При этом глава НРП Кемаль Кылычдароглу не принял приглашение участвовать в первом намазе в Айя-Софии, но видные деятели партии, например, Мухаррем Индже, который баллотировался в президенты Турции на последних выборах, прийти согласился. Ожидается на богослужении и другой видный член НРП, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, но посещать подобные мероприятия ему положено по статусу, к тому же он всегда умел ладить со всеми избирателями – от религиозно настроенных до светских.

Российские туристы только выиграют

После объявления решения Турции многие страны христианского мира выступили с заявлениями разной степени осуждения и обеспокоенности. Наиболее активно протестовала против этого решения турецких властей Греция, на что получила ожидаемые и с удовлетворением встреченные большей частью турецкого общества ответы официальной Анкары о том, что Айя-София является собственностью Турции, и все действия, связанные с ней, — ее сугубо суверенное дело.

МИД России, дав высказаться Русской православной церкви с осуждением изменения статуса Айя-Софии, выступил со сдержанным заявлением о том, что надеется на понимание чувствительности данной темы со стороны Турции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, турецкие партнеры разъяснили, что Айя-София будет сохранена как объект всемирного наследия, добавив, что изменение ее статуса вряд ли скажется на отношениях России и Турции, а российские туристы только выиграют от того, что вход в нее станет бесплатным.