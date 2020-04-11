Все новости на карте

Первый случай смерти пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Смоленской области, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В Кремле назвали указ Путина спасением России

«Случаев с летальным исходом — один. Заражение произошло на территории Москвы, прибыл в Смоленск уже больным, в тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Рамблер

Видео дня. Пропускной режим будут вводить в Москве со следующей недели