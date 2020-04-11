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Первый случай смерти пациента, зараженного новой коронавирусной инфекцией, зафиксирован в Смоленской области, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
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«Случаев с летальным исходом — один. Заражение произошло на территории Москвы, прибыл в Смоленск уже больным, в тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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