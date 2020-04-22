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Новые случаи заболевания COVID-19 в Смоленской области, где число заболевших в среду достигло 244 человек, носят бессимптомный характер, следует из сообщения регионального штаба.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрированы 5236 новых случаев, в том числе 16 в Смоленской области.

«По состоянию на 22 апреля, в Смоленской области зарегистрировано 244 случая заболевания. Новые случаи заболевания коронавирусом, зарегистрированные на настоящий момент, в основном носят бессимптомный характер», — говорится в сообщении.

В Вяземском районе, где вспышка заболевания возникла в доме-интернате для престарелых и инвалидов, в общей сложности на сегодняшний день заболели 129 человек. За минувшие сутки добавилось 11 случаев заболевания. Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.

С начала пандемии в регионе выздоровели и выписаны четыре человека. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследовано более шести тысяч жителей региона. Отмечается, что среди заболевших 37% составляют мужчины и 63% женщины. Среди взрослых чаще регистрируются случаи заболевания в возрастной группе от 30 до 50 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

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