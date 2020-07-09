Интернет-пользователи верят, что журналистка попрощалась еще месяц назад

Юлия Норкина обрела чрезмерную популярность после своей трагической смерти. Журналистка ушла из жизни 4 июня, но слухи о ее кончине продолжают множиться. Люди желают видеть мистику. Официальная причина смерти Юлии Норкиной их не устраивает. Действительно, трудно поверить, что молодую и красивую женщину мог сразить инфаркт.

Солнцев: «Норкина умерла из-за таблеток для похудения»

В Сети обсуждают послание Норкиной за месяц до того, как ее не стало. Близкие Юлии не ищут причин, а пытаются смириться с утратой, а вот общественность внимательно изучает Инстаграм радиоведущей.

Сплетни распространяются с космической скоростью. К смерти Юлии Норкиной привлекли Викторию Цымбалюк-Романовскую. Якобы получается так, что все, кто не устраивает викторину, умирают при загадочных обстоятельствах. Норкина вступала в конфликт с пианисткой и, по мнению некоторых телезрителей «Пусть говорят», поплатилась за это.

Сама Цымбалюк-Романовская в шоке, что кто-то мог предположить, что у нее есть сверхъестественные силы. Более того, Викторина заявила, что вообще не знает Норкину, а тот конфликт не помнит.

Пользователи Сети нашли у Норкиной в Инстаграме стихи Пастернака, где говорится о душе, которая стала усыпальницей и пахнет трупной пылью. Фолловеры Юлии восприняли публикацию однозначно — так Норкина прощалась со своими подписчиками или намекала, что ей плохо.

Фолловеры Норкиной нашли стихи пророческими. По их мнению, журналистка или чувствовала или планировала свою смерть. Кто-то приписывал Норкиной депрессию, другие полагали, что Юлия просто была поклонницей творчества Пастернака.

Родным Норкиной остается лишь пожелать терпения. Больше всех страдает супруг Юлии. Телеведущего Андрея Норкина обвиняют в изменах. Якобы они и стали причиной смерти Юлии Норкиной.