Неизвестные подожгли деревянную статую жены президента США Дональда Трампа Меланьи в словенском городе Севница, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Брэда Дауни — художника, разработавшего концепцию статуи.

В январе сообщалось о поджоге деревянной статуи Дональда Трампа в Словении.

Дауни сообщил, что полиция уведомила его о произошедшем 5 июля, и подчеркнул, что статую Меланьи Трамп, являющейся уроженкой Словении, убрали с места поджога.

В прошлом году в Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница. Отмечалось, что показ статуи, стоящей на берегу реки Савы, являлся сопровождающим мероприятием выставки Ta Eho («Это Эхо») американского художника Брэда Дауни.

Ему принадлежит только концепция статуи, которую с помощью бензопилы претворил в жизнь местный умелец. Статуя изображает первую леди в синем платье, в котором она присутствовала на инаугурации супруга. Как видно на фотографиях, скульптура Меланьи Трамп исполнена в жанре так называемого «наивного искусства», что предполагает условную грубоватость ее конечностей и черт лица.