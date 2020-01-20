Пятнадцатилетняя школьница из Липецка, которую нашли после 11 дней поисков, хотела быть свободной и вести независимую жизнь. Об этом сообщил «РИА Новости» в понедельник, 20 января, представитель следственного управления Следственного комитета России по региону.

«Скорее всего, девочка ушла из-за нежелания находиться в этом центре, желания быть свободной, вести независимую жизнь, ни от кого не зависеть», — сказал представитель СК. По его словам, подросток хотела скрыться и желала, чтобы о ней забыли.

Собеседник агентства добавил, что девочка выходила в социальные сети и вела переписку.

В сообщении на сайте регионального управления СКР говорится, что сотрудники следственных органов нашли школьницу 19 января. Ее допрашивают следователи, выясняются обстоятельства побега и причины, по которым она это сделала.

Отмечается, что девочка и ранее неоднократно пропадала на длительное время и не давала о себе знать.

Школьница покинула липецкий центр помощи детям и исчезла 8 января. Было возбуждено дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Ранее, 15 января, в городе Карасуке в Новосибирской области пропала десятилетняя школьница. Позже ее нашел в подвале одного из общежитий волонтер с собакой. В областном СКР сообщили, что, предположительно, девочка не возвращалась домой из-за ссоры с родителями.