Представители шести регионов стали финалистами конкурса «Лидеры России» в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Полуфинал прошел в Пятигорске и 1 по 2 февраля. Больше всего финалистов отобрали из Ставропольского края, регион будут представлять 14 человек. Семь человек прошли в финал от Дагестана.

Кроме того, четыре участника представят Кабардино-Балкарскую Республику. По два человека примут участие в финале конкурса из Чечни и Северной Осетии, а также один из Карачаево-Черкесской Республики.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая была учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

Финалисты получат гранты на образование в размере 1 млн рублей. Но главный приз — новый опыт и карьерные возможности. Каждый из победителей получит наставников из числа ведущих российских политиков и бизнесменов.