прочитано 318 раз





Аккредитацию российскому тренеру могла выдать делегация Незалежной

История с обысками у наших спортсменов обрастает слухами,заявили украинцы.

На фоне скандала вокруг российских биатлонистов, в номера ккоторым вломились итальянские полицейские с обыском, появилась информация, чтоаккредитацию личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу выдаладелегация Незалежной. В Федерации биатлона Украины эти данные с возмущениемопровергли, назвав их слухами.

«Информация о том, что украинская делегация выдалааккредитацию по своей квоте тренеру Касперовичу, не соответствуетдействительности», – заявил глава ФБУ Владимир Брынзак. Его слова приводит сайтBiathlon.com.ua.

Брынзак сообщил, в Италии тренер не жил по украинскойаккредитации, однако в день, когда проводилась гонка преследования, якобыодолжил карту у одного из представителей Незалежной и отправился с ней натрассу.

«Нарушение было замечено спортивным директоромМеждународного союза биатлонистов (IBU), который связался с нами с требованиемсдать аккредитацию для ее аннулирования», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в номера к нашим биатлонистамАлександру Логинову и Евгению Гараничеву нагрянули полицейские. Они отобрали успортсменов ноутбуки и телефоны. При этом россияне, участвующие в чемпионатемира по биатлону, вынуждены были сидеть в трусах, пока правоохранители рылись вих вещах. Обыскали также автомобиль тренера Логинова – Александра Касперовича.Биатлонист заявил, что разразившийся скандал не сможет сломать российскихспортсменов.