Следственный комитет России опроверг слухи, появившиеся в мессенджерах, о том, что ведомство на фоне распространения коронавируса прекратит свою работу. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В связи с появлением в мессенджерах недостоверной информации о возможном временном прекращении СК РФ своей деятельности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции разъясняю, что сотрудники ведомства продолжают работу», ― цитирует ее «РИА Новости».

Петренко отметила, что допросы и другие следственные мероприятия продолжаются.

25 марта в своем обращении к гражданам президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье. Кроме того, в столице скончался один человек, таким образом число жертв заболевания в России выросло до трех.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 549 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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