Проект статьи «Налоговое мошенничество» совместно разработали Генпрокуратура, ФНС, МВД и СК.

В Следственном комитете России предложили ввести в Уголовный кодекс новую статью «Налоговое мошенничество». Об этом рассказала заместитель председателя СК генерал-полковник Елена Леоненко.

В интервью РИА Новости она отметила, что проект статьи совместно разработали Генпрокуратура, ФНС, МВД и СК.

«Но этот вопрос пока обсуждается, и говорить что-то конкретно по нему рано», — подчеркнула Леоненко.

Она добавила, что к налоговым преступлениям сейчас относят четыре статьи УК РФ.

«Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК РФ, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК РФ, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные», — сказала зампредседателя СК.

Но, по ее словам, бывают случаи, когда одни и те же действия квалифицируют по-разному: по 159 статье и по 199 статье.

Ранее Леоненко назвала топ-5 регионов лидеров по числу налоговых преступлений. Первые два места занимают Москва и область.