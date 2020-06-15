Столичное управление Следственного комитета не подтверждает смерть мужчины, устроившего стрельбу по полицейским в Москве. Об этом заявила представитель управления Юлия Иванова.

По словам Ивановой, мужчина жив и находится в одной из столичных больниц, передает «РИА Новости».

Ранее о смерти мужчины сообщил источник «Известий».

По словам собеседника журналистов, стрелок, не приходя в сознание, умер от кровопотери.

Источник рассказал, что злоумышленник стрелял в полицеских целенаправленно и без видимых причин. Оба сотрудника МВД, которых он ранил, находятся в тяжелом состоянии.

Перестрелка произошла ранее в этот же день. Стрелявшим является мужчина, который проходил мимо в момент задержания сотрудниками ГИБДД водителя такси за нарушение правил дорожного движения.

В соответствии с федеральным законом «О полиции», с целью обезвреживания нападавшего сотрудники правоохранительных органов применили табельное огнестрельное оружие. Злоумышленник также получил ранение и был задержан ранеными полицейскими.

На место происшествия выехал руководитель Главного Следственного управления Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).