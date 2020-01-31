Основной версией происшествия на территории завода резиновых изделий в Мценске, где погибли пять человек, является хлопок паров лакокрасочных изделий. Об этом в пятницу, 31 января, сообщается на сайте СУ СК РФ по Орловской области.

«Сегодня в городе Мценске Орловской области на ООО «ЗПО» в строящемся производственном помещении произошел хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли», — говорится в тексте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК Рф (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 31 января во время проведения работ. В результате ЧП в корпусе обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Изначально сообщалось о троих погибших, позже скончался еще один человек. Позднее стало известно о пятой жертве взрыва. Из-под завалов на территории цеха извлекли тело женщины. Сообщалось, что все погибшие и пострадавшие — рабочие из Турции.

В приемном отделении Мценской городской больницы сообщили, что троих пострадавших при взрыве отправят в областную больницу. Один из них в состоянии средней тяжести, у него оскольчатый перелом позвоночника.