Следственный комитет Белоруссии заявил, что массовые беспорядки в стране координировали специально обученные люди, которые «профессионально организовывали толпу» и призывали к активным действиям.

"Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».

«Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — указывает белорусское следствие.

Следственный комитет обратился к очевидцам событий: свидетелей просят сообщить в УСК по Минску, если у них есть видеозаписи, фотографии провокаторов и координаторов или другая важная для следствия информация об их личностях. «Только вместе мы сможем остановить массовые беспорядки, обеспечить безопасность каждого и вернуть спокойствие в родной стране»,- заявили в ведомстве.

Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии 1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.