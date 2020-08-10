Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов Daily Storm и «Медузы», которые работают в Минске, а также определить перспективы их освобождения, сообщил Mpravda.com глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.

Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила Mpravda.com, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал и Максим Солопов из «Медузы», которому «досталось гораздо больше».

Кроме того, главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. В разговоре с Mpravda.com он также отметил, что журналисты вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

"Что касается журналистов Daily Storm и Медузы, мы сейчас выясняем подробности, что с ними происходит, где они, какова перспектива… Пока наблюдаем за тем, что происходит, держим руку на пульсе", — рассказал Соловьев.

Глава СЖР также выразил удовлетворение возвращением в Россию журналистов «Дождя», отметив, что в этом значительную роль сыграло российское посольство.

«В любом случае неприемлемо ограничивать работу журналистов, задерживать их, тем более в ситуации, когда общество и в Белоруссии, и в России ждет подробной информации о том, что там происходит», — добавил Соловьев.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.

Ранее Sputnik Беларусь сообщил об избиении и задержании своего корреспондента Евгения Олейника после ночных беспорядков в Минске. Кроме того, ранее RT сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. До этого во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly.