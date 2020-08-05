Ограничение вещания телеканалов РФ в Армении вызывает обеспокоенность, в Союзе журналистов России будут внимательно следить за ситуацией, заявил Mpravda.com секретарь СЖР Тимур Шафир.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе.

«Любые действия, направленные на любые ограничения в отношении работы и прав наших коллег-журналистов, не могут не вызывать обеспокоенности. И соответственно закон, подписанный президентом Армении, относится к числу подобных событий», — сказал Шафир.

По его словам, вызывает вопрос необходимость введения таких дополнительных мер, как межгосударственные соглашения. Шафир отметил, что их будет достаточно проблематично заключить в оперативном режиме до января 2021 года.

«Также не очень понятно, почему в практическом плане не может продолжать действовать принцип простого дальнейшего лицензирования СМИ. Мы будем внимательно следить за ситуацией», — добавил он.

Глава Нацкомиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний исходя из соображений информационной безопасности. Он повторил свою позицию на пресс-конференции 29 января, обосновав ее тем, что у регулятора нет механизмов воздействия на иностранные ТВ в случае нарушений. В интервью Sputnik Армения Акопян заявил, что представлял эту позицию и российской стороне, в том числе послу РФ, «и в посольстве с аргументами армянской стороны были согласны».

Ранее посольство РФ в Ереване распространило заявление, в котором отметило, что новый законопроект «Об аудиовизуальном медиа», принятый парламентом Армении в первом чтении, скажется на судьбе российских телеканалов. В диппредставительстве отметили, что принятие законопроекта приведет к достаточно серьезной трансформации целой отрасли медийного пространства, в новых условиях иностранные вещатели смогут транслироваться в общественном мультиплексе только на основе межгосударственного договора. Как подчеркнули в посольстве, в первую очередь идет речь о российских телеканалах.

По мнению диппредставительства, из-за нововведения нужно будет договариваться о новых «правилах игры», которые, по его предположению, будет предлагать Ереван. В заявлении отмечалось, что российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу и ждет ответа армянских партнеров.