Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник, 23 декабря, принял закон, предусматривающий новый порядок содержания беременных женщин и матерей с детьми в следственных изоляторах, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Автором документа выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Закон устанавливает норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью.

Также, согласно инициативе, беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от других заключенных.

Уточняется, что данный законопроект направлен на «гуманизацию условий содержания под стражей».

В августе правительство России поддержало законопроект о выделении в СИЗО отдельных камер для беременных и женщин с детьми до трех лет при условии его доработки с учетом замечаний.