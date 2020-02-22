Мероприятия, направленные на профилактику возможного распространения коронавируса, начались в московских следственных изоляторах. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Недавно в СИЗО-4 УФСИН России по Москве я обратил внимание на информационные стенды в камерах и увидел там помимо информации, которая должна быть размещена согласно правилам внутреннего распорядка, «рекомендации для снижения риска коронавирусной инфекции» и памятку «Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции», — рассказал он.

По словам Мельникова, после этого он решил выяснить, есть ли в других изоляторах подобная информация.

«Обойдя несколько столичных СИЗО, я удостоверился, что мероприятия по профилактике коронавируса носят системный характер. На мой вопрос о причинах подобных мероприятий в Медико-санитарной части (МСЧ)-77 ФСИН России ответили, что данная мера имеет целью оповещение заключенных и сотрудников учреждений, подведомственных московскому управлению. В период, благоприятный для распространения вирусных заболеваний, подобные меры предосторожности принимаются регулярно, проводится разъяснительная работа с сотрудниками, до арестантов доводится вся необходимая информация», — сказал правозащитник.

Мельников добавил, что, по его сведениям, в МСЧ следственных изоляторов есть все необходимые препараты и оборудование.

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