Почти 90 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 89 беженцев (в том числе: женщин – 27, детей – 45). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов.