Около 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 37 беженцев (в том числе: женщин – 12, детей – 19). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 24 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая группировка.