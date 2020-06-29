Свыше 40 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 43 беженца (в том числе: женщин – 13, детей – 22). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в тексте бюллетеня.

В места постоянного проживания в течение суток вернулись 17 беженцев.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.