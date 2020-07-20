Еще 77 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 77 беженцев (в том числе: женщин – 23, детей – 39). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в сообщении.

Добавляется, что инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 1,9 гектара территории, обнаружили и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.