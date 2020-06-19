Еще 35 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 35 беженцев (в том числе: женщин – 10, детей – 18). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток беженцев не выводили.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 1,7 гектара территории, обнаружили и уничтожили 38 взрывоопасных предмета.