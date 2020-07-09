Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 33 беженца (в том числе: женщин – 10, детей – 17). Из Иордании через пункт пропуска «Насиб» вывод беженцев не осуществлялся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,1 гектара территории, обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.