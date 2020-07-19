Избирательные участки на выборах в народный совет (парламент) Сирии закрылись во всех провинциях, сообщает сирийское агентство государственного телерадиовещания.

«Закрыты во всех провинциях все избирательные участки на выборах народного совета третьего созыва после продления времени голосования на четыре часа», — сообщается в заявлении Высший судебный комитет по выборам.

На территории Сирии работало 7331 избирательный участок. На третьих с начала войны парламентских выборах за 250 мандатов борются более 1,6 тысячи кандидатов.

Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.

Координатор группы Государственной думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин ранее сообщил Mpravda.com, что особенно важно на данных парламентских выборов в САР их проведение во всех провинциях, несмотря на то что часть территорий на севере и северо-западе заняты террористам. Саблин также отметил, что «Группа дружбы с Россией» продолжит работу и с новым составом сирийского парламента в ранее установленных направлениях.